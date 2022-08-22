В Башкирии за неделю резко выросла заболеваемость коронавирусом

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Сегодня, 22 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что на данный момент в регионе за все время пандемии число заражений коронавирусом достигло 295 525 случаев. Только за прошедшие сутки ковид выявили у 257 жителей Башкирии. Из них на 22 августа 166 пациентов лечатся в больницах и на амбулаторном лечении находятся еще 1261 человек.

- За последние семь дней заболеваемость выросла на 46%, в инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развернуто 560 коек, свободный коечный фонд составляет 37%. Полностью завершили вакцинацию 2 млн 873 тысячи человек, - подчеркнул министр здравоохранения Башкирии.