В Башкирии следователи возбудили уголовное дело против полицейских, допустивших смерть Дины Махияновой

Дина не раз обращалась за помощью в полицию. но там на ее жалобы не отреагировали

В Белорецке следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Речь идет о резонансном преступлении – убийстве Дины Махияновой собственным мужем. Женщина не раз обращалась в полицию с жалобами на угрозы и побои экс-супруга, уверяла участкового, что муж хочет ее зарезать, но никакой защиты не получила – поэтому и была жестоко зарезана возле собственного дома.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, проверка уже показала, что с декабря 2020 по август 2022 Дина Махиянова несколько раз обращалась в полицию с заявлениями о побоях, наносимых ей мужем. В сети даже появилось видео, на котором женщина предсказала собственную смерть.

В настоящее время устанавливается полнота проведенных проверочных мероприятий и принятых профилактических мер в отношении обвиняемого, а также законность и обоснованность процессуальных решений по заявлениям потерпевшей, принятых должностными лицами отдела МВД России по Белорецкому району, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сыщики изучают материалы проверок, опрашивают родных убитой женщины и сотрудников полиции, а также устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Сам душегуб также находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в убийстве.

- По результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования. Расследование продолжается, - отметили в ведомстве.