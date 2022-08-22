Оперативное совещание в правительстве Башкирии проходит без Хабирова

Вместо Хабирова заседание проводит премьер-министр республики Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров отсутствует на традиционном оперативном совещании в местном правительстве 22 августа. Вместо него заседание проводит премьер-министр республики Андрей Назаров.

В пресс-службе администрации руководителя региона «КП-Уфа» рассказали, что Хабиров находится в непродолжительном отпуске в Узбекистане.

Напомним, на прошлой неделе совещание в башкирском правительстве было перенесено из-за того, что Хабиров уехал в командировку.