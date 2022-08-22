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Общество22 августа 2022 7:08

Оперативное совещание в правительстве Башкирии проходит без Хабирова

Почему руководителя региона нет на заседании, пока неизвестно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вместо Хабирова заседание проводит премьер-министр республики Андрей Назаров

Вместо Хабирова заседание проводит премьер-министр республики Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров отсутствует на традиционном оперативном совещании в местном правительстве 22 августа. Вместо него заседание проводит премьер-министр республики Андрей Назаров.

В пресс-службе администрации руководителя региона «КП-Уфа» рассказали, что Хабиров находится в непродолжительном отпуске в Узбекистане.

Напомним, на прошлой неделе совещание в башкирском правительстве было перенесено из-за того, что Хабиров уехал в командировку.