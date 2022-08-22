ФК «Уфа» представил три комплекта новой формы на на сезон 2022/23

Футбольный клуб «Уфа» представил три комплекта новой формы на сезон 2022/23

Футбольный клуб «Уфа» представил три комплекта новой формы на сезон 2022/23. Они выполнены в традиционно фиолетовом, мятном и зеленом цветах. Создатели формы вдохновлялись «богатой природой» Башкирии, презентация прошла на фоне реки Белой, рассказали в пресс-службе команды 21 августа.

Домашний комплект представлен в фирменном фиолетовом цвете. На игровых футболках изображены уфимские реки – как один из символов республики.

Второй комплект окрашен в мятный цвет. На светлой форме очерчены реки Уфа и Белая, в междуречье которых находится башкирская столица.

Третий комплект – зеленый с золотыми вставками и контуром Башкирии на груди.

Напомним, в текущем сезоне «Уфа» играет в Футбольной национальной лиге. По итогам шести матчей клуб находится на десятом месте с восемью очками в активе.