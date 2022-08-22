В Башкирии водитель и пассажирка Chevrolet Cobalt погибли в ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в ДТП на трассе Магнитогорск-Ира погибли водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась 21 августа на 104 километре автодороги. По одной из версий, 36-летний мужчина за рулем Chevrolet Cobalt не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

До приезда скорой помощи скончались водитель и его 28-летняя пассажирка. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как отметили в ГИБДД, с начала 2022 года погибшему водителю одиннадцать раз выписывали штрафы за превышение скорости. Дорожная полиция назначила проведение ряда экспертиз, в том числе на наличие алкоголя и других веществ в крови автомобилиста.