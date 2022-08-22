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Общество22 августа 2022 5:32

Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем флага России

Глава республики назвал триколор «символом могущества и величия» страны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 22 августа в соцсетях поздравил жителей Башкирии с Днем государственного флага России.

Руководитель региона назвал российский триколор символом «могущества и величия» страны, а также единства ее народов, «которые на протяжении многих веков живут в дружбе и согласии, уважая и защищая Отечество».

– Россия испытывает колоссальное давление. Но мы выстоим, мы – сильны, мы – вместе, и объединяет нас искренняя любовь к Родине, – добавил Хабиров.