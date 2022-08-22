В Башкирии изготовили и показали памятник бэлешу

фото: Общественная палата Башкирии

В башкирском селе Буздяк на фестивале национальной кухни 20 августа показали памятник бэлешу – главному символу кулинарного праздника. Его установят на местной центральной площади. Об этом сообщила Общественная палата республики.

Автор проекта арт-объекта – исполнительный директор «Национальной культурной автономии татар Башкирии» Альбина Халиуллина, макет создал заслуженный художник республики Вакиль Шайхетдинов, изготовил памятник местный умелец Ильгам Багдануров.

По словам Шайхетдинова, основа памятника исполнена в виде собранных воедино стеблей курая, что символизирует историю республики. На сковородке изображены национальные орнаменты и вишня, которой очень много растет в Буздякском районе. «А также есть и рушник – он показывает гостеприимство башкирской земли», добавил художник.

Памятник изготовлен из металла. Его высота составляет 1,6 метра, диаметр – 2,5 метра, а вес – 350 килограмм.