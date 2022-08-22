Житель Башкирии получил уголовное дело за три срубленные березы

В Гафурийском районе Башкирии задержали 46-летнего местного жителя, которые незаконно отправился на вырубку леса. Мужчина хотел заготовить дров, но попался полиции.

По данным МВД Башкирии, мужчина из села Мендим срубил деревья и увез к себе на участок. Всего он вырубил три березы. Нарушителя нашли во время профилактического рейда.

На его участке обнаружили не только сами заготовки, но также бензопилу и автомобиль, на которой он вывозил нарубленное. В настоящий момент в его отношении завели уголовное дело.