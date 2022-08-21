Радик Юльякшин после новости об уходе с башкирской эстрады сделал новое заявление

Фото: соцсети Юльякшина

Известный эстрадный исполнитель из Башкирии Радий Юльякшин, который ранее объявил, что собирается покинуть Уфу и переехать в Москву, заявил в эфире программы на «Радио России-Башкортостан», что на этом он не заканчивает свое взаимодействие с башкирской публикой. По его словам, он также будет продолжать свое творчество на родном языке.

– Переезд в Москву – это не означает, что я прекращаю петь. Я просто буду также продолжать петь на башкирском языке, но больше буду творить и на русском, – пояснил Юльякшин.

Также исполнитель пояснил, что не собирается хоронить популярный проект – Элвин Грей.