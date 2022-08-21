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Общество21 августа 2022 10:29

«Был прекрасным семьянином»: в Башкирии попрощались с погибшим на Украине 32-летним Айдаром Мустафиным

Источник:kp.ru
Фото: Андрей Иванюта

Фото: Андрей Иванюта

В Башкирии сегодня, 21 августа, проводили в последний путь погибшего во время спецоперации на территории Украины старшего лейтенанта 32-летнего Айдара Мустафина. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Руководитель муниципалитета уточнил, что Мустафин погиб на территории Луганской области.

– Он был способным, умным парнем, занимался авиамоделированием, спортом, легкой и тяжёлой атлетикой. Много и регулярно тренировался. Не имел вредных привычек, – отметил Иванюта.

Воин родился в Белорецке, жил до 14 лет с родителями в Тюменской области, после вернулся в Башкирию, где учился в кадетском классе, а после поступил в танковое училище. После его окончания с красным дипломом служил в танковой дивизии, последние годы жил в Пское и служил командиром взвода танковой бригады.

– Айдар был прекрасным семьянином, справедливым командиром, подчиненные его уважали. Для него всегда важно было сохранить свой взвод, своих ребят, – заключил Иванюта.