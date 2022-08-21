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Происшествия21 августа 2022 9:09

Бывшие супруги были застуканы за преступным занятием в Башкирии

Экс-супругов задержали в Башкирии за совместное распространение наркотиков
Источник:kp.ru
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии задержали пару, которая занималась распространением наркотиков. 43-летний уроженец Оренбургской области и 39-летняя женщина оказались бывшими супругами. Полицейские обнаружили у них 70 свертков с неизвестным веществом, сообщили в МВД региона.

Подозреваемые, по предоставленным данным, нигде не работали и в поисках денег устроились в интернет-магазин, где им предложили стать закладчиками. Товар они реализовывали в Альшеевском, Благовещенском, Давлекановском, Дюртюлинском и Уфимском районах.

Всего полиции удалось найти еще 215 закладок. Злоумышленников сейчас арестовали. В их отношении возбуждено уголовное дело.