«У меня уже крик души»: глава района в Башкирии возмутился поведением местных жителей

Фото: Марс Кашапов

Глава Салаватского района Марс Кашапов обратился к местным жителям из-за участившихся фактов вандализма. По его словам, несмотря на попытки привести все благородный вид, местные продолжаю ломать, красть и выкидывать предметы благоустройства.

– У меня уже крик души. Мы строим парки, детские площадки, совместно с организациями и предприятиями района убираем мусор с улиц после тех жителей, которые не понимают значение слов «чистота», «порядок» и, самое главное, — «уважение», – написал руководитель администрации.

По его словам, украдены скамейки на Советской улицу, в новом парке сломали оборудование, а также выкинули в реку контейнерные баки.

–Меня ужасает вот что: в парке культуры и отдыха с.Малояз на памятнике Воину-победителю мы устанавливаем буквы уже в четвертый раз. Мы и в пятый, и в десятый раз их установим! Знаю, это рук дело детей и подростков! Проблему-то ведь нужно как-то решать, – продолжил Кашапов.

Он обратился к родителям, учителям и общественности с просьбой сообщать о подобных фактах, делать подросткам замечания, учить их.