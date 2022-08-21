Вахтовика из Башкирии нашли мертвым на трассе

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Жителя Туймазов нашли мертвым спустя 10 дней поисков. 37-летний мужчина возвращался домой с работы на Севере, где трудился вахтовым методом. В последний раз он звонил близким 10 августа, а после исчез. Его тело нашли спустя восемь дней.

Пропавший тогда возвращался на автомобиле «Митсубиши Лансер». В тот день его в районе Златоуста останавливали сотрудники ГИБДД, отправив на медицинское обследование. Анализ показал, что он трезв, передает «Туймазинский вестник».

После этого туймазинец исчез. По предварительным данным, причиной стало переохлаждение. Тогда температура ночью опускалась до -2 градусов.