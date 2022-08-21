На следующей неделе в Башкирии пообещали сухую и жаркую погоду

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В Башгидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю. По данным синоптиков, в республике ожидаются сухую погоду с небольшими осадками. Максимально температура сможет дорасти до +30°.

22 августа, в понедельник, пообещали только небольшой дождь и северный ветер

Температура воздуха ночью составит +10,+15°, местами до +4°, днем +25,+30°.

23 августа пройдет без существенных осадков, ночью по востоку местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами до +4°, днем +25,+30°.