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Общество20 августа 2022 14:25

В Уфе сносят незаконно построенные киоски

В одном Демском районе с начала года демонтировали четыре таких объекта
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Власти Уфы сносят незаконно построенные нестационарные торговые объекты.

В Уфе, как и в любом крупном городе, существует проблема с незаконной постройкой киосков (еще их называют нестационарные торговые объекты или НТО). Несмотря на то, что большинство бизнесменов заключают договоры с администрацией города, некоторые возводят киоски самовольно. Когда об узнают власти, такие постройки сносят.

Так, только в одном Демском районе столицы с начала года демонтировали четыре незаконных НТО – на улицах Магистральной, Центральной и Мусоргского.

В пресс-службе городской администрации также сообщили, что к 450-летию столицы в Уфе обновляют внешний вид всех торговых объектов.