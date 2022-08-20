В Уфе сносят незаконно построенные киоски

Власти Уфы сносят незаконно построенные нестационарные торговые объекты.

В Уфе, как и в любом крупном городе, существует проблема с незаконной постройкой киосков (еще их называют нестационарные торговые объекты или НТО). Несмотря на то, что большинство бизнесменов заключают договоры с администрацией города, некоторые возводят киоски самовольно. Когда об узнают власти, такие постройки сносят.

Так, только в одном Демском районе столицы с начала года демонтировали четыре незаконных НТО – на улицах Магистральной, Центральной и Мусоргского.

В пресс-службе городской администрации также сообщили, что к 450-летию столицы в Уфе обновляют внешний вид всех торговых объектов.