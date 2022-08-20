В Башкирии за сутки выписали более 1,8 тыс. протоколов о нарушении ПДД

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что автоинспекторы за сутки выписали более 1,8 тыс. административных протоколов за нарушение ПДД.

С приходом выходных в Башкирии традиционно увеличивается количество ПДД. Из-за этого автоинспекторы проводят дополнительные рейды, во время которых пресекают нарушения и останавливают нарушителей.

Так, только за минувшие сутки автоинспекторы Башкирии составили более 1,8 тыс. протоколов об административных нарушениях. Глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов рассказал, что среди них 56 штрафов за выезд на встречную полосу, а еще 38 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.