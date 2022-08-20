В воскресенье, 21 августа, в Башкирии сохранится теплая погода без осадков и сильного ветра.

По данным Башгидромета, ночью температура воздуха в Башкирии опустится до +10 градусов (местами возможны заморозки до +5), а днем потеплеет до +29 градусов. Сильных осадков или ветра в воскресенье в Башкирии не ожидается.

В Уфе погода от средней по Башкирии отличаться не будет. Жителей столицы республики все также ждет теплый день без осадков и сильного ветра. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов, а днем потеплеет до +26.