В Бирске на месте развалившейся школы построят новую

В Бирске построят спортивную школу на месте общеобразовательной, которая развалилась летом 2022 года.

Напомним, что 25 июля в Уфе обрушилась часть старой школы №10. К счастью, во время инцидента никто не пострадал – здание было закрыто еще в 2016 году.

20 августа стало известно, что на месте развалин старой общеобразовательной школы построят новую – уже спортивную. Ранее сами жители Бирска согласились с тем, что здание СОШ необходимо снести. За этот вариант на странице главы администрации проголосовали 54% жителей города.

Сейчас специалисты составляют техническое задание, по которому будут строить спортивную школу.