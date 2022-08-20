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Общество20 августа 2022 11:26

В Бирске на месте развалившейся школы построят новую

Здание будет предназначено для спортсменов
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Бирске построят спортивную школу на месте общеобразовательной, которая развалилась летом 2022 года.

Напомним, что 25 июля в Уфе обрушилась часть старой школы №10. К счастью, во время инцидента никто не пострадал – здание было закрыто еще в 2016 году.

20 августа стало известно, что на месте развалин старой общеобразовательной школы построят новую – уже спортивную. Ранее сами жители Бирска согласились с тем, что здание СОШ необходимо снести. За этот вариант на странице главы администрации проголосовали 54% жителей города.

Сейчас специалисты составляют техническое задание, по которому будут строить спортивную школу.