В Уфе неизвестный забрался крышу десятиэтажного дома по газовой трубе.

Видео со странным поступком молодого человека появилось в соцсетях 20 августа. На нем видно, как парень карабкается по газовой (выкрашена в желтый цвет) трубе на десятиэтажку по улице Геологов в Уфе. Периодически он останавливается и отдыхает между трубой и корпусом дома.

Очевидица происходящего рассказала, что странный подъем завершился без происшествий. Молодой человек успешно добрался до крыши дома.

Тем не менее, мы просим читателей «КП-Уфа» не совершать таких опрометчивых поступков. Газовая труба дома явно не предназначена для подъема человека. Более того, неизвестный уфимец выполнял опасное действия без страховки – даже малейшая ошибка могла стоить ему жизни.