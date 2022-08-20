В Башкирии суд постановил выдворить из России двух мигрантов

В Башкирии суд постановил выдворить из Росси двух граждан Узбекистана, нарушавших правила пребывания в стране.

Первый случай произошел в Нефтекамске. Там осудили 43-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина, несмотря на нарушение срока миграционного учета, не покинул территорию Россию, а вместо этого начал скрываться. В итоге мужчину поймали и признали виновным в административном нарушении.

Второй случай с гражданином Узбекистана произошел в Стерлибашевском районе республики. Как и свой соотечественник, после окончания срока пребывания в России он начал скрываться. Мужчину также задержали за нарушение КоАП.

Обоих граждан Узбекистана оштрафовали – на 2 и 3 тысячи рублей. Вскоре их ждет выдворение из России.