За сутки жулики выманили у жителей Башкирии около 2 млн. рублей

За минувшие сутки мошенники обманом получили от жителей Башкирии порядка 2 миллионов рублей.

Несмотря на постоянные предупреждения полицейских, жители Башкирии продолжают попадаться на удочки телефонных мошенников. Так, только за последние сутки в республике жертвами аферистов стали сразу 13 человек – ущерб от действий жуликов составил около 2 миллионов рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали об одном из случаев мошенничества, связанном с покупкой товара в сети. 44-летний уфимец решил приобрести автомагнитолу с рук. Продавец отказался от услуги безопасного платежа (в этом случае деньги поступают на его счет только после проверки товара покупателем) и попросил уфимца перевести деньги на свою карту еще до получения товара. После того, как мужчина отправил незнакомцу 7 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.