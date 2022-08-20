Бойцы башкирского батальона Шаймуратова заканчивают боевое слаживание

Бойцы башкирского батальона Шаймуратова заканчивают слаживание и скоро отправятся на выполнение боевых задач.

В республике существуют сразу два национальных батальона – имени генерала Шаймуратова и майора Александра Доставалова. Бойцы первого начали подготовку к выезду на территорию СВО на Украине раньше, и уже заканчивают боевое слаживание. Об этом сообщили в официальном канале бойцов.

Также представители башкирского батальона отметили, что бойцы получили много полезной информации по всем направлениям.

- Каждый старался оттачивать свои навыки, которые понадобятся в зоне СВО, - говорится в сообщении батальона.