«Бирский кузнечик» Лысенко продал квартиру, чтобы вернуться в легкую атлетику

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Чемпион мира и призер Чемпионата Европы по прыжкам в высоту 25-летний Данил Лысенко продал квартиру в Бирске, чтобы продолжить заниматься спортом.

Напомним, что карьера успешного спортсмена начала рушиться после допингового скандала в 2018 году. В международной федерации легкой атлетики посчитали, что Данил Лысенко якобы предоставил фейковые документы о невозможности сдачи тестов. Спортсмен получил дисквалификацию как минимум до лета 2022 года. Чтобы зарабатывать на жизнь в Москве Лысенко пришлось работать курьером – он возил товары по стройкам столицы.

Такой образ жизни полностью перечеркнул возможность возвращения в большой спорт, поэтому Лысенко решил продать квартиру в Бирске. Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

- Когда мне было лет 20, я призовыми накопил неплохую сумму. Купил квартиру в родном Бирске. И вот, уходя со стройки, решил ее продать, - объяснил прыгун.

На вырученные с продажи квартиры деньги Лысенко живет и тренируется. Уроженец Бирска не теряет надежды вернуться в профессиональный спорт.