Из Башкирии выехал очередной гумконвой для помощи ЛНР

Из Башкирии выехал 23 гуманитарный конвой для помощи ЛНР.

В субботу, 20 августа из Башкирии выехал 23 конвой, который доставляет гуманитарную помощь жителям ЛНР. Как и ранее, республика помогает народной республике строительными материалами. С помощью них восстанавливают школу, названную в честь генерала Шаймуратова в городе Петровское.

По данным ГКЧС республики, школа получит от Башкирии линолеум, клей, краску, забор, расходный строительный материал и другие полезные для реконструкции здания вещи. Общий вес гуманитарного груза – 48,3 тонны.

Также Башкирия направила в ЛНР и груз продуктов питания – более 2 тонн.