В Башкирии женщина погибла по вине нетрезвого супруга

61-летний водитель из Башкирии устроил ДТП, в котором погибла его 57-летняя жена.

По данным ГИБДД республики, авария произошла днем 19 августа в Куюргазинском районе Башкирии. Водитель сел за руль ВАЗ-2111 в нетрезвом состоянии и повез жену по улице Центральной в деревне Арслано-Амекачево.

Мужчина не справился с управлением, и на скорости опрокинул автомобиль, который затем врезался в забор. В итоге пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, погибла на месте. Ее пьяному супругу потребовалась помощь медиков. Медосвидетельствование показало у него 1,1 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и еще 21 получили травмы.