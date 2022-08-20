Убитая мужем Дина Махиянова из Башкирии предсказала свою смерть перед полицейским

Дина Махиянова из Башкирии, которую экс-муж убил на пороге дома родителей, со слезами на глазах умоляла полицейских спасти ее.

Спустя неделю появились новые подробности страшной трагедии в Белорецке, где местный фермер Алик Махиянов зарезал бывшую супругу Дину прямо возле дома ее родителей. Оказалось, что в январе 2022 года девушка предсказала свою смерть прямо при сотруднике полиции и умоляла стража порядка спасти. Об этом сообщает канал «Изнанка. Женщины» - там появилось видео беседы Дины, Алика и человека в форме полицейского.

- Меня зарежут, вы это слышали? Когда меня зарежут, вы что скажите? – со слезами на глазах обращается Дина к человеку в форме.

При этом рядом находится ее бывший супруг, который нецензурно выражается при страже порядка и цинично заявляет, что «пока еще ее не зарезал». Свой страшный план он реализует спустя девять месяцев после этой беседы.

Также в канале появилось еще одно видео, снятое в августе 2022 года. На нем Алик просит Дину показать ее телефон и сумку. Девушка пытается прогнать его от себя, а тот грозится разбить стекло автомобиля экс-супруги. При этом рядом стоит взрослый мужчина, который даже не пытается успокоить буйного Алика Махиянова.

Ранее мы сообщали о том, что Башкирия попала на второе место по России в страшном рейтинге летальных случаев домашнего насилия над женщинами. За девять лет от рук близких мужчин в регионе погибли 555 женщин.