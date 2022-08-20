Выездные команды медиков Башкирии в августе 2022 года посетят еще четыре района республики

В конце августа 2022 года выездные бригады медиков посетят еще четыре района Башкирии.

Акцию «Здоровая республика» в Башкирии проводят для того, чтобы провести медобследование жителей отдаленных от райцентров населенных пунктов. Врачи и фельдшеры на несколько дней приезжают в деревню или село и организуют там небольшую передвижную поликлинику. На месте работают терапевты, хирурги, гинекологи, урологи, онкологи, стоматологи и другие востребованные врачи. Сельчанам оказывают помощь на месте или направляют на дополнительные обследование в райцентры или Уфу.

В конце августа медики будут работать в следующих районах Башкирии.

Благоварский район (с 23 в селе Троицкий, с 24 по 26.08 в селе Благовар)

Дюртюлинский район (с 22 по 24.08 в селе Старобаишево, с 25 по 26.08 в село Староянтузово)

Давлекановский район (с 22 по 23.08 в деревне Новоянбеково, с 24 по 26.08 в селе Камчалытамак)

Зианчуринский район (с 22 по 23.08 в селе Иткулово, с 24 по 26.08 в селе Верхний Муйнак)

Записываться на прием к врачам не нужно – действует правило живой очереди. Прием и обследование медики проводят бесплатно.