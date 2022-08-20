В августе 2022 года жители Башкирии получили квитанции с двойной оплатой коммунальных услуг

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе 2022 года жители Башкирии получили квитанции с просьбой дважды оплатить услуги газоснабжения.

По данным министерства ЖКХ Башкирии, в августе 2022 года жители республики начали получать странные квитанции с просьбой оплатить коммунальные услуги дважды. Первый бланк поступал от официального поставщика газа, а второй якобы от нижегородской компании «Горгаз-сети». В министерстве сообщили, что оформлен бланк как стандартный платежный документ, который можно перепутать с бумагой от поставщика коммунальных услуг.

В министерстве также отметили, что при этом нижегородский бланк официально не является платежным документом для оплаты коммунальных услуг. По данным чиновников, это лишь предложение гражданам заключить услугу. Делать это, разумеется, никто не принуждает.

- Потребителей, большинство из которых не читает тест, набранный мелким шрифтом, присланные квитанции могут ввести в заблуждение, - объяснили в МинЖКХ Башкирии.