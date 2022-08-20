Власти Уфы хотят благоустроить улицу Октябрьской революции к 450-летию столицы

Администрация Уфы хочет отремонтировать и благоустроить улицу Октябрьской революции к 450-летию столицы.

Сейчас улицу Октябрьской революции нельзя назвать комфортной для пеших прогулок хотя бы из-за отсутствия удобных тротуаров. Улица находится в историческом центре Уфы, где много старых домов, но вот находится они, по большому счету, в плачевном состоянии.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что уже ситуация может частично измениться. Улицу Октябрьской революции обещают отремонтировать и благоустроить к 450-летнию Уфы в 2024 году.

Сейчас проходят конкурсные процедуры, которые определят будущих строителей. Сама работа будет разделена на несколько этапов. Перед этим с улицы снимут троллейбусные контактные линии и спилят деревья (в администрации утверждают, что большинство из них поражены стволовой гнилью). Зеленые насаждения обещают восстановить после окончаний работ по благоустройству улицы. В 2023 году рабочие начнут перестраивать на улице Октябрьской революции инженерные сети.