В Башкирии из задымленного дома эвакуировали четверых детей

В Бирске спасатели вывели из задымленного дома 22 человек, среди которых было четверо детей.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что сигнал о возгорании здания в Бирске по улице Луговой поступило в 5.53 20 августа. Прибывшие на место пожарные выяснили, что у кирпичной двухэтажки загорелась кровля. Общая площадь составила порядка 240 квадратных метров.

Несмотря на утреннее время, сотрудники экстренных служб эвакуировали 22 жильцов, среди которых было четверо детей. К счастью, никто из взрослых и несовершеннолетних не пострадал.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 6.51 по местному времени. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, из-за чего могло начаться возгорание кровли дома по улице Луговой в Бирске.