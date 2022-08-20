Радий Хабиров показал, как обрабатывают шкуры в Узбекистане

Радий Хабиров во время поездки в Узбекистан показал, как местные жители обрабатывают шкуры.

В конце недели Хабиров вместе с делегацией чиновников прилетел в Узбекистан, где уже несколько дней находится премьер республики Андрей Назаров. По ходу поездки глава республики знакомит жителей Башкирии с местным бизнесом и обычаями. На этот раз Хабиров рассказал об обработке шкур животных.

Глава Башкирии сказал, что обработанные шкуры из Узбекистана поставляют в самые разные части мира – Европу, Индию и Турцию.

- Переработка пока развита недостаточно, но при этом условия у нас [в Башкирии] есть. Есть компетенции, люди, готовые работать, и есть целые трудовые династии, - написал Хабиров.

Глава Башкирии понадеялся, что в будущем в республике будет развита сфера обработки шкур животных.