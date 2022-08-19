Число случаев отравления наркотиками в Башкирии выросло на 70%

В Башкирии за январь-июль текущего года зарегистрировано 163 случая отравления наркотиками. Это на 70% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (95)

В Башкирии за январь-июль текущего года зарегистрировано 163 случая отравления наркотиками. Это на 70% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (95). От передозировки запрещенными веществами в республике скончались 80 человек, сообщил местный Роспотребнадзор.

Наибольшее число отравлений наркотиками приходится на столицу региона Уфу – 127 случаев. Еще шесть таких инцидентов произошло в Стерлитамаке, по четыре – в Уфимском районе и Туймазах и по три – в Нефтекамске и Иглинском районе.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за семь месяцев 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 83 человека.