За сутки в Башкирии подтвердили 224 случая COVID-19

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 224 жителям – на 17 больше, чем днем ранее Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 224 жителям – на 17 больше, чем днем ранее. С начала пандемии в республике было зарегистрировано более 294,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 19 августа сообщил региональный Минздрав.

Переболели COVID-19 в Башкирии 287 670 человек, 121 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Общее число умерших от инфекции за сутки не изменилось и составляет 5 784 пациента.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 1 332 человека: 195 зараженных лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.