При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб 59-летний мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в селе Архангельское одноименного района Башкирии погиб 59-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь на 19 августа. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в доме по улице Октябрьской поступил на пульт диспетчера службы спасения в 2:03. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. Когда

– На момент прибытия […] наблюдалось горение открытым пламенем жилого одноэтажного бревенчатого дома размером 6х8 м с дощатой верандой размером, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего мужчины спасатели обнаружили во время тушения. Пожар был локализован в 3:01, а открытое горение удалось ликвидировать черед десять минут.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

С начала года в Башкирии произошло более 7,6 тыс. пожаров, в которых погибло 136 человек (в том числе шестеро детей), и еще 166 человек получили травмы.