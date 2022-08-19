Башкирия стала вторым регионом России по числу летальных случаев домашнего насилия над женщинами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, Башкирия оказались на втором месте по количеству смертельных случаев домашнего насилия над женщинами.

Последний громкий случай, связанный с домашним насилием, в Башкирии произошел 13 августа. Тогда в Белорецке неадекватный экс-супруг подкараулил 31-летнюю Дину Махиянову и жестоко зарезал ее прямо у дома родителей. После этого мужчина сам сдался полицейским. Позже выяснится, что погибшая неоднократно обращалась в МВД с жалобами на преследование, но ее экс-супруга привлекали лишь по административным статьям.

Представители Центра защиты исследовали массив судебных документов по причинениям смерти (ст. 105, 107, 114ч.4 УК РФ) в России с 2011 по 2019 годы – всего их было более 81 тысячи. Собрав базу ключевых слов, исследователи выяснили, что от рук близких (муж, гражданский муж, экс-муж, парень или родственник) за девять лет в Башкирии погибли 555 женщин. На первом месте по печальной статистике находится Московская область – здесь за этот срок убили 574 женщин.

Примечательно, что в регионах, которые граничат с Башкирией, также замечается пугающая статистика летальных случаев домашнего насилия. В Татарстане – 295, в Пермском крае – 487, в Челябинской области – 412, в Свердловской – 410.