Четыре города Башкирии получат 335 млн рублей на развитие общественных мест

Один из проектов - победителей конкурса: возрождение Центрального парка в Ишимбае // фото: minstroyrf.gov.ru

Четыре города в Башкирии – Агидель, Дюртюли, Ишимбай и Янаул – получат в сумме 335 млн рублей из федерального бюджета на развитие общественных мест. Эти города победили в шестом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, итоги которого были объявлены 18 августа на форуме «Среда для жизни» в Тамбове. Об этом сообщило региональное правительство.

В номинации городов, в которых проживает не более 20 тыс. человек, победил Агидель. Ему на проект возрождения староречья Апаиш выделят 70 млн рублей. Янаул и Дюртюли, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек, получат по 85 млн рублей: они будут реализовывать проекты по благоустройству центра города и набережной соответственно. Самый крупный объем финансирования – 95 млн рублей – освоит Ишимбай с населением до 100 тыс. человек. На эти деньги там будут возрождать Центральный парк.