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Общество19 августа 2022 9:25

В Уфе 112 частных домов и школа остались без воды из-за скрытой утечки

Водоснабжение приостановлено в зданиях по улицам Белинского, Фурманова и Хетагурова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 19 августа 112 частных домов и школа остались без холодной воды из-за скрытой утечки по улице Фурманова

В Уфе 19 августа 112 частных домов и школа остались без холодной воды из-за скрытой утечки по улице Фурманова

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 19 августа 112 частных домов и школа остались без холодной воды из-за скрытой утечки по улице Фурманова, 39. Об этом сообщили в Уфаводоканале.

На время ремонтных работ без холодного водоснабжения остались школа №74 на Фурманова, 39, а также частные дома по улицам:

– Белинского 1, 1а, б, 2б, в, 4, 6, 7, 7а, б, 8, 9, 10, 10б, 11-20;

– Фурманова 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45в, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 50в, 51, 52, 52в, 53, 54, 54а, 55, 56, 56в, 57, 58, 58 а, б, 59, 59а-в, д, 60, 62а-г, 66, 66б, 68, 68б, 71, 71а, в-ж, к, 73а, б, г, д, 75, 75а, б, 77, 77а-в, 79, 79а, б, г, 81а, б, 83, 83б;

– Хетагурова 3-14, 14а, 15-19, 22, 24.