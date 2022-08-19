В массовой драке в центре Уфы ножом ранили человека

фото: соцсети

В драке с четырьмя мужчинами в центре Уфы одного из них ранили ножом. Видео потасовки, произошедшей вечером 18 августа во дворе дома по улице Достоевского, попало в соцсети.

На кадрах видно, как из разных компаний двое мужчин дрались с двумя другими. Во время разборки один из участников ножом поранил руку соперника. После этого рукопашный конфликт прекратился – у пострадавшего пошла кровь.

Инцидент «КП-Уфа» прокомментировали в МВД Башкирии: «В отдел полиции №9 […] поступили сообщения от очевидцев, что во дворе одного из дворов по улице Достоевского между гражданами произошла драка. В настоящее время проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию».