На Эльбрусе спасли альпиниста из Уфы, которому стало плохо на высоте 5,3 тыс. метров

фото: МЧС КБР

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли альпиниста из Уфы, которому стало плохо на высоте 5,3 тыс. метров. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

– В 07:50 18 августа поступила информация о том, что одному участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы Эльбрус, на высоте 5300 метров, – передали в МЧС КБР.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда – восемь человек и одна единица техники.

К 13:00 спасательная операция на Эльбрусе была завершена: 45-летнего уфимца спустили на поляну «Азау» и передали бригаде медиков.