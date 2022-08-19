Почти 70 лет колонии на шестерых получили участники банды вымогателей из Башкирии

фото: МВД РБ

В башкирском городе Октябрьском вынесли приговор группе вымогателей. На шестерых участники банды получили почти 70 лет лишения свободы в колонии. Об этом 19 августа сообщило региональное МВД.

В ходе расследования полицейские выяснили, что группировку в ноябре 2019 года организовал недавно вышедший из тюрьмы 29-летний мужчина. ОПГ занималась «крышеванием» предпринимателей города за процент с их выручки – эта сумма доходила до половины дохода бизнесменов. Если те отказывались от сделки, злоумышленники уничтожали их имущество: поджигали личные постройки, разбивали машины, устраивали намеренное ДТП.

– В результате некоторые из предпринимателей прекратили заниматься коммерческой деятельностью. Своим жертвам злоумышленники заявляли, что не боятся правоохранительных органов, – рассказали в МВД.

Тем не менее в 2020 году информация о бесчинствах группировки дошла до правоохранительных органов. Уголовное дело о вымогательствах возбудило главное следственное управления МВД. Полицейские задержали подозреваемых в Уфе и Октябрьском.

Октябрьский городской суд приговорил шестерых мужчин к лишению свободы от девяти до 16 лет в колонию строгого и особого режимов.