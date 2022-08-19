В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21099 сбил 11-летнего ребенка на велосипеде

фото: ГИБДД РБ

В селе Старобаишево Дюртюлинского района Башкирии пьяный водитель легковушки сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в седьмом часу вечера. 30-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 совершил наезд на ребенка на пересечении улиц Сочинской и Спортивной. От удара у машины треснуло лобовое стекло.

В результате столкновения мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД проверили водителя на состояние опьянения. Алкотестер показал у него 1,237 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.