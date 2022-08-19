В Башкирии приступили к очистке 35-километрового участка реки Демы

фото: Минэкологии РБ

В Чишминском районе Башкирии началась очистка 35-километрового участка реки Демы. Стоимость работ составляет порядка 105 млн рублей. Деньги были выделены из федерального нацпроекта. Об этом 18 августа сообщило региональное Минэкологии.

– На объекте формируются карты намыва. Со дна реки поднимут более 145 тыс. кубометров донных отложений, также планируется очистить русла реки от карчей, поваленных деревьев, топляков, – передали в ведомстве.

В Минэкологии добавили, что после очистки улучшится санитарное состояние реки. Там повысится качество воды, которую смогут использовать порядка 5,7 тыс. жителей республики.