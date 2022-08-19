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Общество19 августа 2022 5:08

В Уфе ищут 53-летнюю Гузалию Садыкову, пропавшую 26 июля

Поиски организовали волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе волонтеры ищут пропавшую 53-летнюю Гузалию Садыкову. Ее местонахождении неизвестно с 26 июля

В Уфе волонтеры ищут пропавшую 53-летнюю Гузалию Садыкову. Ее местонахождении неизвестно с 26 июля

В Уфе волонтеры ищут пропавшую 53-летнюю Гузалию Садыкову. Ее местонахождении неизвестно с 26 июля. Об этом 19 августа сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы Садыковой: рост – 166 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, зелено-карие глаза.

Была одета в черно-розовое платье и бежевые сандалии. За спиной был черный рюкзак.

Всех, кто видел или знает, где находится Гузалия Садыкова, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.