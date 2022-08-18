Прекращены поиски 37-летнего жителя Башкирии, бесследно пропавшего на трассе в Челябинской области

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Сегодня, 18 августа, стало известно о прекращении поисков 37-летнего жителя Башкирии Рафаэля Гареева, пропавшего восемь дней назад на трассе М5. Известно, что мужчина возвращался домой в Туймазы из Нефтеюганска и после Златоуста перестал выходить на связь. Мужчину разыскивали сотрудники полиции Челябинской области и волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

После продолжительных поисков Рафаэля Гареева, передвигавшегося на автомобиле «Mitsubishi Lancer», волонтеры и полицейские обнаружили в лесу его личные вещи - на глаза поисковиков попались одежда, обувь и телефон Рафаэля. А чуть раньше в лесу был найден и сломанный автомобиль, сообщает «КП-Челябинск».

Сегодня волонтеры сообщили в своих социальных сетях, что Рафаэль найден – он погиб.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Рафаэля Гареева.