В Уфе в четвертый день подряд зафиксировали повышенную концентрацию хлорида водорода

В воздухе Уфы уже в четвертый день подряд, 17 августа, зафиксировали избыточную концентрацию хлорида водорода – на этот раз его уровень превысил допустимую норму в 1,9 раза

В воздухе Уфы уже в четвертый день подряд, 17 августа, зафиксировали избыточную концентрацию хлорида водорода – на этот раз его уровень превысил допустимую норму в 1,9 раза. Очередную аномалию обнаружил пункт наблюдения по улице Свободы, 44. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Синоптики добавили, что в тот же день в городе было превышено содержание пыли. Измерительные приборы по улице Злобина, 11, что ее концентрация составила 1,6 ПДК.

Напомним, содержание хлорида водорода в воздухе Уфы превышало норму 14, 15 и 16 июля в 1,5, 1,8 и 1,3 раза соответственно. Жители города тем временем начали жаловаться на неприятный запах на улице. Ситуацию прокомментировали в Минэкологии.