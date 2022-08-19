Житель Башкирии из мести сжег машину отчима

фото: МВД РБ

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии 27-летний местный житель из мести сжег машину отчима. Об этом сообщило региональное МВД.

По данным полиции, у родственников были напряженные отношения. Молодой человек нигде не работал и постоянно просил деньги на выпивку у своего 56-летнего отчима – на этой почве у них периодически возникали конфликты. В последний раз мужчины снова поссорились, и чтобы конфликт не перерос в драку, потерпевший ушел к родственнику. В это время его пасынок решил ему отомстить.

Сначала мужчина пытался поджечь гараж, но из этой затеи ничего не вышло. Тогда он взял тряпку, поджег ее и бросил в салон ВАЗ-2114 отчима. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Придя домой, хозяин увидел произошедшее и принялся тушить машину, но было уже поздно. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что подозревает в поджоге пасынка. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали его. Он находился в пьяном состоянии и сознался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.