Минимальный набор товаров для первоклассника в Башкирии за год подорожал на 15-18% – в зависимости от пола ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимальный набор товаров для первоклассника в Башкирии за год подорожал на 15-18% – в зависимости от пола ребенка. Чтобы собрать мальчика в школу, родителям в среднем придется потратить 22,8 тыс. рублей, девочку – 27,6 тыс. Об этом 18 августа сообщили аналитики Башстата.

Одежда для мальчиков обходится в 17,1 тыс. рублей, для девочек – 21,9 тыс. Самая дорогая строка расходов у первоклассников – это пара ботинок (2,2 тыс. руб.), дешевая – носки (85 руб.). Из школьных принадлежностей самая высокая цена у рюкзаков (2,6 тыс. руб.), низкая – у тетрадей (9 руб. за штуку).

Башстат

Башстат

Букет из пяти цветов за год подорожал на 8,9%, его стоимость в среднем составила 718 рублей. Смартфоны средней ценовой категории стоили 10,6 тыс. рублей, планшеты и ноутбуки – 12,9 тыс. и 37 тыс. соответственно.