С начала года мышиной лихорадкой в Башкирии заболели 720 человек

За январь-июль 2022 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии заболели 720 человек. Один случай привел к летальному исходу Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За январь-июль 2022 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии заболели 720 человек. Один случай привел к летальному исходу – от «мышки» скончался житель Уфы. Об этом 18 августа сообщил региональный Роспотребнадзор.

Заболеваемость мышиной лихорадкой зарегистрирована на территории 42 районов из 54 и шести городов из 14.

В Роспотребе отметили, что рост заболеваемости в республике начался в июне. В Благовещенском, Татышлинском, Янаульском, Краснокамском, Иглинском, Уфимском районах и в Уфtерегиональный показатель распространения инфекции превышен в два и более раз.

– В структуре больных преобладают взрослые лица, традиционно около 70% всех больных являются лицами трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. Среди заболевших преобладают мужчины (в 3,6 раза чаще, чем женщины), что связано с их большей активностью и деятельностью в природе, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в 2022 году в Башкирии наметилась тенденция к росту случаев мышиной лихорадки в бытовых условиях до 64%, на лесной тип инфицирования приходится всего не более 25%.