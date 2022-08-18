За сутки от COVID-19 в Башкирии скончался еще один человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 784 человека Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 784 человека. Об этом 18 августа сообщил региональный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 207 жителям. Всего на территории республики было зарегистрировано более 294,5 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 287,5 тыс. человек, 128 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1229 жителей Башкирии: 216 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.