В Башкирии за гибель двоих рабочих «Газпром нефтехим Салават» будут судить начальника цеха

В Башкирии за гибель двоих рабочих предприятия «Газпром нефтехим Салават» будут судить начальника одного из цехов

В Башкирии за гибель двоих рабочих предприятия «Газпром нефтехим Салават» будут судить начальника одного из цехов. Он проходит фигурантом по уголовному делу о нарушении требований безопасности со смертельным исходом. Об этом 18 августа сообщила башкирская прокуратура.

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый, зная о течи трубопровода насыщенного водяного пара, не остановил неисправное оборудование и отправил осматривать его работников. Там из-за разгерметизации отвода трубопровода два сотрудника получили смертельные термические ожоги.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Салаватский городской суд.